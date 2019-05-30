Задержанную крымскотатарскую активистку отпустили

Мумине Салиева вышла из здания ЦПЭ около 18:00

Мумине Салиева. Фото: facebook.com/crimeansolidarity.

В оккупированном Крыму отпустили задержанную сегодня, 30 мая, крымскотатрскую активистку Мумине Салиеву. На завтра назначено рассмотрение ее дела в так называемом Киевском райсуде Симферополя. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Мумине Салиева вышла из здания ЦПЭ около 18:00", – сообщили в организации.

По данным организации, на 31 мая на 9.30 в отношении Салиевой назначено заседание в Киевском районном суде г. Симферополя.

Женщине предъявляют обвинение по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо демонстрирование экстремистской символики).

Напомним, сегодня, 30 мая, в Крыму были задержаны активистки "Крымской Солидарности" Лутфие Зудиева и Мумине Салиева. Они были доставлены в т.наз. "Центр противодействия экстремизму" в Симферополе. Адвокатов к активисткам не пустили.

Между тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество потребовать от России освободить задержанных в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток.

Ранее сообщалось, российские силовики издевались над задержанным крымскотатрским активистом, имитируя его расстрел.

Также "Сегодня" сообщали о задержании и аресте четырех крымских татар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Задержанную крымскотатарскую активистку отпустили". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"