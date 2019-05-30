Задержанную крымскотатарскую активистку отпустили
Мумине Салиева вышла из здания ЦПЭ около 18:00
В оккупированном Крыму отпустили задержанную сегодня, 30 мая, крымскотатрскую активистку Мумине Салиеву. На завтра назначено рассмотрение ее дела в так называемом Киевском райсуде Симферополя. Об этом сообщает "Крымская солидарность".
"Мумине Салиева вышла из здания ЦПЭ около 18:00", – сообщили в организации.
По данным организации, на 31 мая на 9.30 в отношении Салиевой назначено заседание в Киевском районном суде г. Симферополя.
Женщине предъявляют обвинение по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо демонстрирование экстремистской символики).
Напомним, сегодня, 30 мая, в Крыму были задержаны активистки "Крымской Солидарности" Лутфие Зудиева и Мумине Салиева. Они были доставлены в т.наз. "Центр противодействия экстремизму" в Симферополе. Адвокатов к активисткам не пустили.
Между тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество потребовать от России освободить задержанных в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток.
Ранее сообщалось, российские силовики издевались над задержанным крымскотатрским активистом, имитируя его расстрел.
Также "Сегодня" сообщали о задержании и аресте четырех крымских татар.
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