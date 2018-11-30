Захваченных Россией украинских моряков вывозят из симферопольского СИЗО – Чийгоз

Других подробностей он не уточнил

Захваченных Россией украинских моряков, арестованных на два месяца, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе, написал сегодня заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", – сообщил Чийгоз.

Других подробностей он не уточнил.

Ранее стало известно, что трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи.

Напомним, подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру всем украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники. В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии.