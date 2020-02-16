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Захват украинского судна в Азовском море: оккупанты "арестовали" рыбаков

16 февраля, 18:45

Оккупанты в Крыму открыли на моряков дело

/ Фото: Укринформ

Керченский городской суд арестовал на 10 суток захваченных 15 февраля украинских рыбаков "за незаконный вылов рыбы" в Азовском море.

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", – говорится в сообщении местных "правоохранителей".

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Издание Крыминформ сообщает, что по факту якобы незаконной добычи водных биологических ресурсов т.н. "пограничным управлением ФСБ" в отношении задержанных начали дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП России – нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

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Напомним, как стало известно, россияне обвинили капитана украинского судна в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться. В ходе осмотра корабля было выявлено более 290 штук камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставную сеть.

В свою очередь прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного захвата российскими пограничниками украинского маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту в Азовском море. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

ФСБ задержала украинское судно в Азовском море

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