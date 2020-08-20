"Замотали в пленку и вывезли": в российской тюрьме крымский татарин заболел COVID-19

У украинского политзаключенного, одного из фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, которого незаконно удерживают российские тюремщики, подтвердили COVID-19. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Нашему соотечественнику не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Эмир-Усейн Куку и Арсен Джеппаров – они оказались в зоне риска заражения коронавирусом", – написала она

По словам Денисовой, Россия продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает. Руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления политзаключенных Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

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"В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки", - написала омбудсмен.

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Денисова требует от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными. Также Денисова требует сообщить местонахождение Муслима Алиева и обеспечить право на получение надлежащей медпомощи всем украинским гражданам.

"Призываю международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных", - написала она.

Напомним, в ноябре 2019 года в российском Ростове-на-Дону военный "суд" приговорил к длительным срокам заключения в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Муслим Алиев был приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – семь лет и Рефат Алимов – восемь лет.

Как известно, обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняли в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Между тем, деятельность этого сообщества в Украине не запрещена, а международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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