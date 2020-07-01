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Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналом

1 июля, 05:06

Елена Вус Елена Вус

По словам Джапаровой, подобные действия только обостряют спор

В связи с открытием Россией грузового железнодорожного сообщения через Керченский мост, Украина обратится в Арбитражный трибунал, ведущий большое дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, с просьбой рассмотреть вопрос законности строительства этого моста.

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Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, подчеркнув противоправность как запуска грузовых поездов, так и самого строительства моста, пишет Укринформ

"Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласие Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства. Открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост – очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины", – подчеркнула она.

Как известно, о завершении строительства Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Движение поездов по Керченскому мосту начали в декабре 2019 года, а весной пошли электрички.

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Россия Крым поезда МИД Украины грузовые перевозки Керченский мост джапарова Крымский мост Трибунал ООН

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