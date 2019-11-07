Заснул за рулем: под Феодосией произошло смертельное ДТП

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На трассе под Феодосией в оккупированном Крыму произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21099, который двигался в попутном направлении", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 заснул за рулем.

"В результате ДТП водитель транспортного средства ВАЗ-21099 был смертельно травмирован. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 получил травмы и с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой лодыжки, ушибленная рана нижней губы" был госпитализирован", – отметили в источнике.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля . В результате пострадали шесть человек. Инцидент произошел в Джанкойском районе Крыма.

Кроме этого, мы писали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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