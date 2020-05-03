Заставляли взять на себя вину: в Крыму российские копы пытали школьника электрошокером

В оккупированном Крыму 11-классник Сервер Расильчас рассказал о пытках со стороны сотрудников российских правоохранительных органов. По данному факту открыли производство, но расследование затягивают, утверждает мать парня Лиля Расильчак, пишет Крым.Реалии.

Отмечается, что инцидент произошел еще 28 января, но дело тянут до сих пор. По словам парня, он с отцом, своим другом и его девушкой поехал на автомобиле в Симферополь. На заправке в Саках их остановили российские копы, в том числе и в гражданской одежде, "выкинули из машины" и отвезли в отделение. Расильчак утверждает, что сотрудник правоохранительных органов ударил его коленом в пах.

Затем в отделении трое полицейских сначала предлагали Серверу "подумать" о причинах происходящего, а затем потребовали от Расильчака признаться в краже денег с автомойки. Его били электрошокером, угрожая разрядами через пах, и руками, а также оскорбляли, в том числе на национальной почве.

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Сервер Расильчак / Фото: Крым.Реалии

А девушку, которая была в автомобиле с Сервером, запугивали лишением родительских прав.

Мать школьника даже написала письмо Владимиру Путину, где указывает на то, что ее семья до сих пор не получила уведомление от МВД о служебной проверке в отношении полицейских.

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"До настоящего времени предварительное расследование по данному уголовному делу не завершено и материалы с обвинительным заключением прокурором Сакского района не переданы в суд. Хотя прошло более двух месяцев с даты возбуждения уголовного дела. Более того, даже не предъявлено обвинение в рамках упомянутого уголовного дела ни одному из полицейских Сак", – отмечается в письме.

Кроме того, Лиля Расильчак не исключает, что данное дело прекратят якобы "за отсутствием состава преступления", ведь семье регулярно поступают угрозы от представителя следственных органов.

"Следователь оказывает психическое воздействие на моего ребенка, систематически заставляя его по телефону пройти проверку на полиграфе. Уже из-за одной этой угрозы мой несовершеннолетний сын Сервер отказался проходить полиграф, усматривая в этом недоверие к его объяснениям по факту преступления полицейских в отношении него", – заявляет женщина, указывая на "отсутствии правосудия в России и бесперспективность надежд на справедливость".

Напомним, недавно в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании украинца, который якобы готовил теракты и пытался завербовать жителей полуострова.

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Как оказалось, задержание украинца в оккупированном Крыму, которого российские силовики уже называют "диверсантом", было зеркальным ответом на задержание в Киеве генерала СБУ, работавшего на ФСБ. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

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