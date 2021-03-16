Засуха, безработица, высокие цены: как выживает Крым через 7 лет после "референдума"

Ровно семь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся так называемый референдум за присоединение Крыма, организованный властями Российской Федерации. Чем живет оккупированный полуостров сейчас, читайте в материале сайта "Сегодня".

Застраивают пляжи

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В Крыму взлетели цены на недвижимость и продолжают ползти вверх. По уровню цен Севастополь в целом и полуостров в частности уже обогнали Санкт-Петербург и вплотную приблизились к Москве, утверждают журналисты новостного канала ForPost. А по темпам роста стоимости одного квадратного метра Севастополь уже опередил российскую столицу. А за пределами центра города один московский "квадрат" стоит в среднем 180 тыс. рублей, или 68 тыс. грн (что в два с половиной раза больше, чем в среднем по Киеву).

Стройка в поселке Береговое. Фото: facebook.com

Недвижимость скупают преимущественно россияне – местные жители не могут себе позволить жилье даже в небольших приморских городах. И эта ситуация будет только усугубляться, потому что прибрежные территории, включая пляжи, на которых отдыхали поколения крымчан, застраиваются по всему полуострову. Например, в поселке Береговом под застройку холмы срезаются вместе с дубами.

Застройки на пляже "Омега", Севастополь. Фото: facebook.com

Строительный бум вполне ожидаемо привел к варварской застройке не только рекреационных зон, но еще и исторических. Недавний пример – скандал с уникальным Форосским парком, основанным в 1834 году: его давно и по праву считают одним из самых красивых мест в Крыму. Сегодня здесь вырубают столетние деревья, а местных жителей – просто не пускают на территорию. Скандал со строительством здесь детского лагеря отдыха "Ак-Барс" получился настолько громким, что докатился до "рупора Кремля" Дмитрия Пескова. Впрочем, он никак не смог повлиять на ситуацию, застройка продолжается.

Так убивают исторический Форосский парк. Фото: facebook.com

Крымчане в соцсетях признаются, что начинают чувствовать себя гостями в собственном доме: в ход пошли уже виноградники старейших винодельческих предприятий Крыма, на месте которых должны вырасти коттеджные городки. Так, проект застройки виноградников легендарной "Золотой балки" уже готов и одобрен.

Цены – московские, зарплаты – крымские

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При этом нельзя сказать, чтобы зарплаты выросли вслед за ценами на недвижимость.

"Зарплаты остаются крымскими, а цены уже давно – московские. Особенно подорожали алкоголь, сигареты. Что касается прогноза на курортный сезон, то многие хотят, чтобы из-за карантина были закрытые границы. Тогда все отдыхающие полетят не в Египет, а в Крым", – рассказал "Сегодня" один из жителей Евпатории, который летом планирует сдать свое жилье в аренду.

Журналисты Радио Свобода писали о школьной учительнице Наталье Елгиной, которая была уволена после того, как она в комментариях к посту главы городской администрации пожаловалась на низкую зарплату. Преподаватель ранее работала учителем английского языка в частном детском саду в Китае, где получала намного больше, и сумма 12 тыс. рублей (4500 грн), которую девушке платят за ее труд – точнее, платили в одной из самых престижных гимназий Севастополя, ей недостаточно. По словам Натальи, только квартира обходится ей в 20 тыс рублей.

Цены начали расти как раз накануне Нового, 2021-го года, в декабре. Больше всего подорожали сахар и подсолнечное масло – в среднем на 60%, сообщает канал "Вести Крым". Виновата не только жадность ритейлеров, традиционно накручивающих цены накануне всенародно любимого праздника, но еще и девальвация рубля.

На 15% подорожали колбаса, сливочное масло, мед, свинина и яйца, в то время как в России рост цен на эти продукты в то же самое время составил порядка 3%.

При этом работы на полуострове нет. За 2020 год численность безработных в Крыму увеличилась в девять раз, цитирует официальные данные сайт "Крым. Реалии". На начало января 2021–го на учете в Центре занятости состояло более 48 тысяч человек, но при этом вакансий, которые им могут предложить, почти в четыре раза меньше. Как и везде, больше всего безработица ударила по сфере услуг, развлечений и общественного питания.

Вода только для оккупантов

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Проблемы водоснабжения на полуострове до сих пор так и не решены. Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Для этого существует только одно условие – полная деоккупация Крыма, после чего Северо-Крымский канал наполнится водой.

Кроме того, летом 2021 года полуостров поразила засуха, которую в Крыму не видели вот уже 150 лет. В результате сильно обмелело знаменитое озеро Бугаз в окрестностях Судака, оно стабильно теряет уровень воды и вскоре может полностью высохнуть. Причем это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Приближаются к высыханию Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища, а запасы Симферопольского и Загорского серьезно истощились.

Озеро Бугаз стремительно теряет уровень воды. Фото: "Сегодня"

Из-за этого местным "властям" пришлось ввести подачу воды по графикам в Симферопольском и Бахчисарайском районах, затем Белогорске и Белогорском районе, а в феврале 2021-го – в Ялте и Алуште, по шесть часов в сутки, с 6 до 9 и с 18 до 21. Не успел с работы домой вовремя, и придется ложиться спать не помытым. В марте оккупационные власти пообещали бесперебойную подачу воды в Ялте, но этот праздник продолжался всего три дня. Жителям маленьких прибрежных поселков вообще приходится довольствоваться привозной водой в бочках.

"В Массандре была ликвидирована станция водоперекачки, а участок продан в частные руки. Местные жители бунтуют, но ничего сделать не могут. В Судаке вода привозная. Качество желает оставлять лучшего. Стабильно снабжается водой лишь Симферополь и Севастополь – там, где есть военные базы. Для себя воды оккупанты не жалеют", – рассказал "Сегодня" киевский переселенец из Крыма Эрфан Кудусов.

По мнению правозащитника Абдурешита Джеппарова, в Крыму имеются водные ресурсы, которые не используются для обеспечения крымчан водой. Джеппаров утверждает, что большая часть пресной воды – особенно это касается рек Южного берега Крыма, уходит в море, но оккупанты ничего не делают для того, чтобы решить эту проблему. Вместо этого они собираются подать на Украину в суд.

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб – это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", – цитирует ТАСС первого заместителя председателя Госсовета Крыма Ефима Фикса.

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В свою очередь, даже та вода, которые есть в наличии, не достается крымчанам.

"Не секрет, что в Крыму растет российское военное присутствие. Речь идет обо многих тысячах военных, тысячах единиц военной техники, мощной инфраструктуре. Именно военные объекты в первую очередь обеспечиваются водой", – говорит правозащитник Джеппаров.

Вся власть силовикам

Российские силовики и в самом деле чувствуют себя на полуострове вольготно. На протяжении последних лет оккупанты, как говорится, налево и направо раздают крымские здравницы силовым структурам и чиновникам из российских регионов, отмечают корреспонденты Радио Свобода.

Например, в январе "власти" Крыма передали Следственному комитету РФ бывший санаторий "Украина" в окрестностях Ялты. А в конце декабря прошлого года следственные органы РФ обзавелись ведомственным санаторием в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма. Такой новогодний подарок им сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В СК по этому поводу сообщили, что следователи и криминалисты ведут "сложную и напряженную работу", а потому нуждаются в дополнительных мерах медицинской поддержки. Поправлять здоровье под жарким южным солнцем отныне смогут не только действующие сотрудники ведомства, но еще и пенсионеры, члены семей следователей и родственники погибших офицеров", – сообщает сайт.

Напомним, что 16 марта Федеральная служба безопасности РФ задержала в оккупированном Крыму россиянина, якобы собиравшего информацию для украинских спецслужб. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Видео: ФСБ РФ

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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