"Засуха" в Крыму: аграрии переходят на специальные сорта растений

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В оккупированном Крыму из-за проблем с водоснабжением аграрии переходят на засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур. Об этом рассказали в подконтрольному России Министерству сельского хозяйства полуострова, сообщает "Крым. Реалии".

"После прекращения подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал министерством проводится целенаправленная работа по сортосмене и сортообновлению сельскохозяйственных культур в сторону замены влаголюбивых сортов засухоустойчивыми", – рассказали в министерстве.

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Сейчас местные аграрии в основном перешли на сорта, которые показывают более высокую урожайность на земле без искусственного орошения.

Ранее мы сообщали, что Севастополе из-за проблем с водоснабжением города собираются использовать еще три подземные скважины. Возможное опреснение морской воды как вариант решения проблемы оккупанты пока не рассматривают. По их мнению, это слишком дорого и энергозатратно.

Кроме этого, мы писали, что в крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Отклонение от нормы местный Гидрометцентр фиксирует на протяжении последних двух недель.

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