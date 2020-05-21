Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Засуха в Крыму: из когда-то глубокого озера вода ушла полностью (фотофакт)

21 мая, 15:09

Руслан Ровик

В пруду под Коктебелем, где было несколько метров глубины, совсем не осталось воды

В захваченном россиянами Крыму проявляются новые приметы засухи – на полуострове пересох водоем под Коктебелем.

Как рассказала в своем Twitter "RoksolanaToday&Крым", некогда полноводный пруд Большой, по которому плавали лодки, где водились рыба и раки, а глубина достигала нескольких метров, полностью высох.

"Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки... По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. Оф.капец уже у нас…" – говорится в подписи к фото, на которой изображена лодка, стоящая на потрескавшейся земле.

Реклама

Днем ранее блогер выложила фото, сделанное на Коктебельском водохранилище, где вместо воды появилась песчаная "поляна".

В тренде
Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов

"Коктебельское водохранилище. Оф.трындец", – говорится в подписи к снимку.

Реклама

Ранее сообщалось, что крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. В ноябре 2019 года по пересохшему дну водохранилища ходили люди и ездили автомобили, хотя еще недавно водохранилище в Крыму было полностью покрыто водой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым коктебель озеро засуха

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 мая и все подробности из регионовУкраина
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Россия созывает видеоконференцию по Крыму: Украина отреагировала
Россия созывает видеоконференцию по Крыму: Украина отреагировалаПолитика
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил детали
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил деталиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...