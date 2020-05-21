Засуха в Крыму: из когда-то глубокого озера вода ушла полностью (фотофакт)

В захваченном россиянами Крыму проявляются новые приметы засухи – на полуострове пересох водоем под Коктебелем.
Как рассказала в своем Twitter "RoksolanaToday&Крым", некогда полноводный пруд Большой, по которому плавали лодки, где водились рыба и раки, а глубина достигала нескольких метров, полностью высох.
"Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки... По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. Оф.капец уже у нас…" – говорится в подписи к фото, на которой изображена лодка, стоящая на потрескавшейся земле.
Днем ранее блогер выложила фото, сделанное на Коктебельском водохранилище, где вместо воды появилась песчаная "поляна".
"Коктебельское водохранилище. Оф.трындец", – говорится в подписи к снимку.
Ранее сообщалось, что крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. В ноябре 2019 года по пересохшему дну водохранилища ходили люди и ездили автомобили, хотя еще недавно водохранилище в Крыму было полностью покрыто водой.
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