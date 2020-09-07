Засуха в Крыму: на полуострове ввели жесткие ограничения

В оккупированном Крыму, где уже пересохли пять рек, оккупанты вводят жесткое ограничение подачи воды в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Об этом сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на данные подконтрольного Кремлю "правительства".

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Отмечается, что питьевую воду местным жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа два раза в день: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации "властей" Симферополя, это будет третьим и самым жестким этапом ограничений подачи воды. Таким образом потребление воды хотят снизить до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тысяч.

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Напомним, ранее мы писали, что оккупанты хотят использовать для питья стоки и дождевую воду. По словам ученых, несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает, особенно на южном побережье.

Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым: на границе материковой Украины с полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Когда Крым снова вернется под контроль Украины, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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