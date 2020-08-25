Засуха в Крыму: воду начали развозить в цистернах (фото)

В аннексированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, в некоторых городах полуострова оккупационные власти начали подавать воду по графику, отметив что это "вынужденные меры".

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Так, с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ограничили подачу воды из-за засухи, сообщает "Крым.Реалии". В некоторые населенные пункты ее доставляют автоцистернами.

"В столице Крыма и прилегающих 39 населенных пунктах сложилась непростая ситуация c водообеспечением. Принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения", – говорится в сообщении так называемого "Совета министров Крыма".

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В тоже время ряд специалистов и общественников придерживаются мнения о том, что подача воды в Крыму по графику – результат не только засушливой погоды.



Например, крымский экономический эксперт Александр Басов рассказал, что проблема с водой ощущалась уже в 2014 году. Тогда, по его словам, состоялась конференция по вододефициту и эксперты направили самопровозглашенному "главе" Крыма Сергею Аксенову и спикеру так называемого российского парламента Крыма Владимиру Константинову рекомендации, которые позволили бы решить проблему. Однако их проигнорировали.

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Ранее мы сообщали, что засуху в Крыму назвали самой сильной за 150 лет.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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