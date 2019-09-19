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"Засуха" в Севастополе: обмелело крупнейшее водохранилище, оккупанты открывают новые скважины

19 сентября, 12:19

Подконтрольные России власти признали сложное положение с водоснабжением на полуострове

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Россией Севастополе из-за проблем с водоснабжением города собираются использовать еще три подземные скважины. Об этом заявил директор так называемого севастопольского ГУПС "Водоканал" Николай Перегуда, сообщает "Крым.Реалии".

По его словам, одна из перспективных скважин находится в районе 20-го гидроузла. Из нее можно снабжать часть Ленинского района города. Вторая скважина, из которой планируют снабжать Гагаринский район, находится возле бывшего завода "Муссон". Третья размещена рядом с селом Поворотное – ее хотят использовать для подачи воды в сельскую зону.

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Перегуда добавил, что в Чернореченском водохранилище сейчас 43 миллиона тонн воды – это две трети объема. Возможное опреснение морской воды, как вариант решения проблемы, оккупанты пока не рассматривают. По их мнению, это слишком дорого и энергозатратно.

Напомним, мы сообщали, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму закрывают пляж "Омега" и парка Победы. При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "противочумной станции Республики Крым" были выделены холерные вибрионы.

Кроме этого, мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

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Россия Крым водоснабжение водохранилище скважины

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