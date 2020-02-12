Затонувшие яхты и первые жертвы: непогода натворила беды в Крыму (видео)

Фото: ua.krymr.com

В оккупированном Крыму бушует непогода – на полуостров обрушился ураганный ветер. Стихия валит деревья и срывает со зданий крыши. Об этом сообщает "Крым Реалии".

В Керчи уже есть первая жертва непогоды. На улице Еременко рухнувшее дерево убило человека. Медикам, которые примчались на место происшествия, осталось только констатировали смерть мужчины.

Не обошла стихия и Феодосию. Тут ветер сорвал кровлю, которая рухнула на жилой дом и проезжую часть.

"По прибытии, спасатели выяснили, что в результате падения крыши пострадавших нет. Сотрудники МЧС с помощью шанцевого инструмента провели работы по разбору кровли", – рассказал глава так называемого "МЧС Крыма" Сергей Шахов.

А в Ялте в акватории пассажирского порта затонула одномачтовых яхта, пришвартована у пятого причала. Как выяснилось, моряки не учли сильную штормовую погоду и не выставили необходимые швартовые растяжки. В итоге – волна ударила судно о стену пристани. Это пробило корпус яхты и из-за протечки судно затонуло. Сейчас из воды видны только мачту.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались десятки населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения активно работают бригады облэнерго.

Также напомним, что непогода накрыла Харьковскую область.

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