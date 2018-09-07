Затопленные переходы и смытые водой люди: Ялту заливает дождями
На города оккупированного Россией полуострова обрушились грозы, мощные ливни, град и даже смерчи
После длительной засухи в Крым пришел южный циклон, а с ним – и первые осенние дожди.
6 августа на города оккупированного Россией полуострова обрушились грозы, мощные ливни, град и даже смерчи, которые продолжили бушевать и на следующий день.
В частности, жители Ялты и гости города выложили в соцсети фотографии последствий проливных дождей, на которых видны затопленные подземные переходы и целые улицы.
А на улице Пушкинской даже смыло женщину. На опубликованном в Youtube видео видно, как превратившийся в настоящую горную реку поток на проезжей части подхватил и унес женщину. Прохожие мужчины бросились ей на помощь и, едва держась на ногах, помогли.
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