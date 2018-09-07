Затопленные переходы и смытые водой люди: Ялту заливает дождями

Сегодня, 11:06

На города оккупированного Россией полуострова обрушились грозы, мощные ливни, град и даже смерчи

Фото: Twitter
Фото: Twitter

После длительной засухи в Крым пришел южный циклон, а с ним – и первые осенние дожди. 

6 августа на города оккупированного Россией полуострова обрушились грозы, мощные ливни, град и даже смерчи, которые продолжили бушевать и на следующий день.

В частности, жители Ялты и гости города выложили в соцсети фотографии последствий проливных дождей, на которых видны затопленные подземные переходы и целые улицы.

А на улице Пушкинской даже смыло женщину. На опубликованном в Youtube видео видно, как превратившийся в настоящую горную реку поток на проезжей части подхватил и унес женщину. Прохожие мужчины бросились ей на помощь и, едва держась на ногах, помогли.

Стоит отметить, что схожая ситуация происходит и в Одессе, где ливнями затопило Таможенную площадь и несколько других улиц и площадей города.
Напомним, что заливало этим летом и другие города Украины и, в частности, Киев, где мощные ливни также затопили переходы.
Также досталось в этом году и Львову, который всего лишь за час дождя, прошедшего 29 июля, превратился в сплошную лужу.
Крым, погода, климат, Украина, ливень, стихийное бедствие

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Источник:

"Сегодня"

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