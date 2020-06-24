Зеленский хочет построить с помощью Турции жилье для крымчан

Кабмин готовит текст украинско-турецкого межправительственного меморандума, который будет определять технические вопросы строительства жилья в Херсонской области для внутренне перемещенных лиц из Крыма, аннексия которого стала причиной продления санкций против РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"По моему поручению наше правительство прорабатывает текст украинско-турецкого межправительственного меморандума, который будет определять технические вопросы строительства", – отметил Зеленский.
Президент высоко оценил внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму, а также практические шаги по реализации договоренностей по строительству на Херсонщине жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым.
Глава государства поблагодарил за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защиту прав крымскотатарского народа, а также за настрой и в дальнейшем углублять стратегическое партнерство между двумя государствами на всех направлениях, представляющих общий интерес.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел Украины заканчивает подготовку к формированию новой международной платформы по деоккупации Крыма.
Что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":
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