Зеленский: "Россия не хочет говорить про Крым"

Украина постоянно обговаривает ситуацию по Крыму на разных уровнях. Об этом во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил президент Владимир Зеленский.

"Я ее (ситуацию по Крыму, – Ред.) обсуждаю со всеми европейцами, с которыми встречаюсь. Несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали санкционную политику (в отношении России, – Ред.) только к Донбассу, по крайней мере, в своем мышлении", – сказал Зеленский.

По его словам, снятие санкций с РФ возможно только после того, как в Украину вернутся и Донбасс, и Крым.

"И США, и Канада, и большинство стран ЕС понимают и публично говорят, что пока Крым не вернется, санкции не будут сняты", – отметил Зеленский.

Президент также отметил, в России не хотят обсуждать вопрос Крыма.

"К сожалению, должен констатировать, я чувствую <...> и сказал это Путину, что Россия не хочет оговаривать этот вопрос. Но мы же помним, что это наша земля, наш народ. И, возможно, пришел момент, когда этих площадок недостаточно, чтобы говорить о Крыме. Потому что в минском процессе вопросы Крыма не поднимаются", – сказал Зеленский и добавил, что "это несправедливо".

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Он также сообщил о создании отдельной группы, которая будет заниматься вопросами Крыма.

"Недавно мы встретились в большом кругу. Был и г-н Джемилев, и г-н Чубаров, и г-н Чийгоз, и представители меджлиса. Мы все встретились пару дней назад на Банковой. Это наша не первая встреча. Мы приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они и другие представители общественности крымских татар и других людей, которые представляют научное направление", – сообщил Зеленский.

По его словам, данная группа будет нарабатывать изменения в законодательство Украины касательно ситуации в Крыму.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Зеленский отметил, что считает себя противоположностью своего предшественника Петра Порошенко.

Также президент рассказал, когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в Украине.

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Видео пресс-конференции Владимира Зеленского смотрите здесь.

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