Железный гроб придется еще долго таскать: в сети отреагировали на странную встречу поезда из РФ в Крыму

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

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В интернете опубликовали видео прибытия поезда из Москвы в оккупированный Крым через Керченский мост. Люди, которых согнали на платформу, устроили странные гулянья прямо на вокзале. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Состав отправился с Казанского вокзала Москвы ночью 24 декабря.

В свою очередь пользователи сети резко отреагировали на такую "праздничную" встречу железнодорожного состава. По их словам, это больше напоминало цирк.

Они кричали "Россия!" и размахивали российскими флажками. Комментаторы заявляют, что зрелище выглядело глупо и абсолютно неуместно. Пришедшие на вокзал в патриотическом угаре превратили прибытие поезда в целое шоу – силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Оттянуть состав на 9 метров и 10 сантиметров им удалось со второй попытки.

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Путь занял 33 часа, а к прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные! pic.twitter.com/D5xGwsIYpV — Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

"Итого, средняя скорость движения на новом чудо-маршруте чуть более 50 км/час. Неплохое начало. И это мы еще наши нанотехнологии не включили. Тем более что у наших китайских братьев средняя скорость на скоростных ж/д магистралях примерно 250 км/час. Ну, ничего, ничего..." - комментируют пользователи.

Некоторые люди шутили, не будут ли жители встречать так каждый поезд.

Также в Twitter опубликовали видео, как выглядит поезд изнутри. Автор поста указал на современность вагонов, однако в комментариях пользователи подметили, что в вагонах до сих пор "двери на засовках", а в аналогичных поездах кнопки не открывают двери.

Специально для наших украинских нЕбратьев, которые распускают слухи о древних, обшарпанных пассажирских поездах, которые теперь будут ездить в Крым из материковой части России. Поезд "ТАВРИЯ" Москва – Симферополь. Первый поезд в Крым.

источник: https://t.co/eNtXUhFHTSpic.twitter.com/OpcBUu8Oiw — Владимир З. (@VladZinen) December 26, 2019

Напомним, вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины.

Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества.

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