"Женщины в панике уезжают в Одессу": ЧП с химикатами в Крыму заставляет людей бежать из дома

Ситуация в оккупированном Армянске в Крыму из-за выбросов химикатов на заводе "Крымский титан" за последние сутки накалилась — из города уже эвакуировали около 8 тыс. человек, в основном женщин и детей.

Напомним, первые тревожные сигналы начали поступать еще 23 августа, когда местные жители обратили внимание на сильный запах, который мешал дышать в самом Армянске и близлежащих городках — народ жаловался на затрудненное дыхание, кашель. Практически ни у кого из местных не было сомнений — проблема в отходах местного завода "Крымский титан". Через несколько дней на завод прибыла комиссия, которая утечек не обнаружила, а источником запаха назвала кислотный отстойник — туда завод сливает отходы. Однако местных жителей это не успокоило — они считают, что отстойник давно страдает от дефицита воды в нем, и именно поэтому сернистый ангидрид (ядовитый оксид серы) ветром несет в жилища людей. Только вчера оккупационными властями, после того как начались массовые жалобы детей на головокружение и жжение в ногах, принято решение эвакуировать население Армянска, Филатовки и Пятихаток. В происходящем же обвинили Киев, мол, он перекрыл доступ воде из Днепра в крымский канал. В свою очередь, офис нашего омбудсмена по вопросам Крыма уже уведомил ООН, ОБСЕ и ВОЗ о вредных выбросах в Армянске.

Бегство к морю

Вчера в соцсетях пользователи публиковали видео — колонны автобусов выезжают из города в направлении Ялты. Вместе с тем оккупационные власти продолжают утверждать, что угрозы для жизни населения нет. Горожане, похоже, этим заверениям не доверяют — увозят детей, а те, кто остался в городе, массово закупают маски. Они, кстати, уже в дефиците — в соцсетях местные публикуют просьбы о помощи.

"Люди, которые сейчас находятся в Армянске и Красноперекопске, говорят, что у них постоянное слезотечение и першит в горле. С 9 вечера до 6 утра, когда появляется роса, начинается жжение в глазах. Люди, конечно, обращаются в больницы, но там ставят, как правило, один из трех диагнозов: ОРЗ, ОРВИ либо аллергия. При этом сами военные и пограничники — в масках. По ночам моют улицы", — рассказал нам представитель омбудсмена Исмаил Халиков.

И добавил, что, по его данным, в Армянске уже даже гибнут птицы.

На материке

Ядовитый ветер добрался уже и до материковой Украины. Как заявили в Госпогранслужбе, несколько пограничников на админгранице с полуостровом почувствовали недомогание и тошноту, после чего им выдали маски. Менее чем в 50 км от Армянска находится крупный райцентр — Каланчак Херсонской области.

"За эти дни листья на деревьях заметно пожелтели и вот-вот опадут, на металлических поверхностях одномоментно появился налет, похожий на ржавчину, во рту чувствуется постоянный привкус гари, — рассказал "Сегодня" местный житель и бывший глава райадминистрации Василий Богуненко. — Знаю, что в местных школах принято решение без лишней необходимости не открывать окон. Мамы волнуются, некоторые уже решили уехать к родственникам в Одессу".

В свою очередь, в Херсонской ОГА нам вчера ответили, что как раз готовятся к выезду в приграничные с Крымом районы, чтобы еще раз промониторить ситуацию.

"В ночь со среды на четверг снова отправимся в приграничный район, — рассказала нам представитель Департамента экологии ОГА Катерина Рыженко. — Перед этим мы выезжали несколькими днями ранее. Были отобраны пробы. По их результатам превышения токсических веществ в воздухе не обнаружено. Что касается налета на металлических поверхностях, то он также был взят на анализ. Экспертиза еще продолжается".

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Хотят рыть канал

Оккупационные власти Крыма вчера заявили, что видят два способа решить проблему. Наполнить заводской кислотонакопитель водой из ближайшего морского залива, прорыв для этого новый канал. Либо же обработать отстойник спецрастворами. Специалисты уже высказались, что первый метод не подходит, поскольку соленая морская вода из залива при взаимодействии с химикатами лишь усугубит их воздействие на людей и окружающую среду. Другой нюанс — на рытье канала уйдет не меньше пяти месяцев, что может необратимо испортить экологическую ситуацию. А в Херсонской области местные власти не исключают эвакуации населения из проблемных приграничных сел, если ситуация будет ухудшаться. Учитывая прогноз синоптиков на ближайшие дни, такое развитие событий весьма вероятно. По словам Катерины Рыженко, им предоставили данные, что в следующие два дня ветер будет дуть как раз в направлении Херсонской области. В то же время синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, то есть из очага катастрофы в направлении Черного моря.