Журналист Евгений Гайворонский вышел из-под ареста

Журналист рассказал о своем пребывании под арестом и давлении на него

Евгений Гайворонский. Фото: Facebook.

Журналист Евгений Гайворонский вышел из-под ареста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2b/0b5/5c9a2b0b5acca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2b/0b5/5c9a2b0b5acca.jpg 2019-04-07T17:21:00+03:00 Крым Журналист рассказал о своем пребывании под арестом и давлении на него

Арестованный ялтинский журналист Евгений Гайворонский вышел 7 апреля на свободу из изолятора временного содержания в Симферополе и рассказал подробности ареста. Об этом сообщили в издании Крым.Реалии.

"Они, видимо, чтобы меня сломать, держали в камере на трех в одиночку. Хотя в других камерах мест не хватало. Приезжали сотрудники центра "Э", МВД Крыма, все руководство прямо, угрожали мне... Сказали: "То, что ты выбрали себе политику представлять себя гражданином Украины – тебе не поможет... Мы тебя дальше будем упаковывать, мы тебе наркоманию придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и сопротивлялся сотрудникам полиции. Твои же родственники тут живут... Вот такой был прессинг все 12 дней", – сказал Гайворонский.

Кроме этого он отметил, что опасается за свою жизнь и хочет выехать на материковую часть Украины.

"Учитывая то, что моей жизни и здоровью реально угрожает опасность, я так понимаю, что, наверное, единственный шанс мне как-то выжить – это попасть на материковую часть Украины и как-то помогать, находясь уже на материковой части. Потому что это моя искренняя позиция, которую я не просто взял из пропаганды", – добавил Гайворонский.

Сегодня, седьмого апреля, мы сообщали о том, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение по незаконной аннексии украинского Крыма принималось осознано , чтобы не пустить туда корабли НАТО. Она списывает преступные действия России, о которых говорит весь мир, на якобы защиту населения полуострова.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин недавно заявил, что Крым становится для Кремля слишком опасной добычей , неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от "приращивания земель".

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