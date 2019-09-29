Жуткое ДТП в Крыму – автомобиль залетел в подземный переход: появились фото

Очевидцы рассказали, что женщину уносили с места аварии в тяжелом состоянии

Фото: vesti-k.ru

В оккупированном Крыму снова жуткое ДТП. На этот раз дорожное происшествие случилось в Симферополе – автомобиль залетел в подземный переход.

Об этом сообщают "Вести Крым".

Авария случилась неподалеку от кинотеатра "Звезда", в ней пострадали три автомобиля.

Реклама

"Поворот на Лермонтова с Проспекта Победы. От удара автомобиль "Киа" сбил ограждение и упал в подземный переход. Никто толком не видел обстоятельств, все говорят только о том, что слышали удар. В серой Renault, то что я увидел – женщину уносили в достаточно тяжелом состоянии. И зацепили еще один автомобиль", – сказал очевидец.

Напомним, в июле в Крыму произошло смертельное ДТП. Авария случилась на трассе "Таврида" в районе поселка Приморский городского округа Феодосия, в которой погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.

Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек. Так, например, только 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области, жертвами ДТП стали девять человек. Это произошло после столкновения автобуса и грузовика.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама