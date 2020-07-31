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Жуткое ДТП в Крыму: что известно о состоянии пострадавших

31 июля, 15:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Среди пострадавших есть беременная женщина

Четверо пострадавших пассажиров микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП в оккупированном Крыму, находятся в реанимации. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой помощи №6 в Симферополе Александр Влахов.

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"Оказывается помощь в необходимом объеме, двое из них (доставленных в больницу после ДТП – ред.) прооперированы, в реанимации. Двое еще также получают лечение в условиях отделения реанимации. Состояние их стабильное, расценивается как средней степени тяжести", – сказал Влахов.

По словам главврача, данные пациенты – жители соседней России 25-30 лет. Кроме того, среди пациентов есть беременная женщина, ее состояние стабильное.

"Состояние беременной стабильное, сейчас решаем вопрос совместно с хирургами, акушерами-гинекологами, о дальнейшей тактике ее лечения. Плод жив, все благополучно, но ей предстоят операции. У нее скелетная травма", - добавил врач.

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Напомним, 31 июля в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик. Авто не разминулись на трассе "Таврида".

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Ранее сообщалось о восьми жертвах аварии. Позже появилась информация о том, что в больнице скончался еще один пассажир.

А в Одессе патрульные протаранили микроавтобус – подробности в видеосюжете:

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Источник: ТАСС

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