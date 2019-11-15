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Жуткое преступление в Крыму: отчим убил и закопал пятилетнюю девочку

15 ноября, 16:47

Сперва убийца отрицал, но позже самостоятельно сознался в содеянном

/ Фото: Следственный комитет РФ

Не прошло и недели после гибели школьницы в аннексированном Россией Крыму, как на полуострове произошло жуткое преступление – отчим убил свою пятилетнюю падчерицу и пытался выехать в Украину вместе с другим ребенком.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, инцидент случился в селе Кропоткино на севере оккупированного полуострова.

13 ноября мужчина сообщил о пропаже падчерицы Дарьи Пилипенко – он утверждал, что накануне уехал с младшим сыном и запер девочку дома одну, а, когда вернулся, дверь была открыта, и ее дома не было.

Однако на допросе крымчанин сознался в том, что сам убил ребенка. После он вывез тело из дома на автомобиле, "посадив на заднее сиденье", и закопал в земле.

Чтобы создать себе алиби, отчим забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в Украину, но у него это не получилось. По возвращении он сообщил в полицию об исчезновении Дарьи.

Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном, и помог полиции найти тело погибшей.

На данный момент российские силовики его задержали и собираются предъявить ему обвинение, а также избрать меру пресечения.

Напомним, в прошлом году в Крыму убили целую семью с трехлетним ребенком. Местный активист Александр Талипов сообщил, что жуткое преступление совершил работник керченской колонии.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции . Люди хотели линчевать убийцу девятилетней девочки.

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Источник: Интерфакс

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