Акушер-гинеколог отобрал у мужа пациентки паспорт для гарантии получения взятки за помощь при родах

Работники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры в Закарпатской области задержали врача взяточника, который требовал деньги у мужа пациентки за оказание медицинской помощи при родах. Для того, чтобы муж роженицы с ним рассчитался, акушер-гинеколог отобрал у него паспорт.

Оперативники задокументировали преступную деятельность врача Ужгородского местного роддома, который требовал взятку в размере 500 долларов. За данную сумму врач гарантировал надлежащий уход на всех стадиях процесса рождения ребенка.

В ходе следствия было установлено, что, медик обещал паспорт и обещал его вернуть после того, как муж пациентки рассчитается с ним за оказанную медицинскую помощь. Также врач предоставил лишь копии свидетельства о рождении и медицинской выписки. Оригиналы документов и паспорт обещал отдать только после предоставления средств.

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