Акушер-гинеколог отобрал у мужа пациентки паспорт для гарантии получения взятки за помощь при родах

Сегодня, 10:24

Медик также отказался выдать оригиналы документов о рождении ребенка до получения средств

Фото: vtimes.ua
Фото: vtimes.ua

Работники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры в Закарпатской области задержали врача взяточника, который требовал деньги у мужа пациентки за оказание медицинской помощи при родах. Для того, чтобы муж роженицы с ним рассчитался, акушер-гинеколог отобрал у него паспорт.

Оперативники задокументировали преступную деятельность врача Ужгородского местного роддома, который требовал взятку в размере 500 долларов. За данную сумму врач гарантировал надлежащий уход на всех стадиях процесса рождения ребенка.

В ходе следствия было установлено, что, медик обещал паспорт и обещал его вернуть после того, как муж пациентки рассчитается с ним за оказанную медицинскую помощь. Также врач предоставил лишь копии свидетельства о рождении и медицинской выписки. Оригиналы документов и паспорт обещал отдать только после предоставления средств.

Ранее мы писали о том, за что украинцы платят в больницах, школах и судах. Так, согласно данным социсследования, чаще всего в больницах украинцам приходилось за свой счет покупать лекарства и материалы (56,5%), платить за услуги в кассе (20,3%), отблагодарить врача (20,1% — по желанию, 13,4% — по требованию врача), использовать "блат" при лечении (3,8%).

Не так давно мы писали о том, сколько стоит "бумажная инвалидность".

Как сообщалось, правоохранители задержали руководство многопрофильной больницы при Райковской исправительной колонии при получении взятки в 5 тысяч долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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