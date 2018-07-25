Большая вода на Прикарпатье: реки выходят из берегов

Вследствие влияния циклона в последние дни территорию Прикарпатья "атакуют" сильные дожди. В результате ливней в реках области наблюдается значительный подъем уровней воды: в бассейне Днестра до 89 см, на отдельных реках от 95 до 140 см, а в бассейне Прута до 52 см.

"В городе Яремче на улице Галицкой дождевыми сточными водами за минувший день было подтоплено два приусадебных участка, одно жилое здание и подвальное помещение, а также 150 м автомобильной дороги", – сообщают в ГСЧС.

Также в результате сильных осадков водоканал города Яремче вчера, 24 июля, на шесть часов приостановил централизованное водоснабжение населения в связи с загрязнением воды. А в городе Болехов на улице Тарасовской, в результате разлива небольшой речки были подтоплены несколько дворов и жилой дом.

Как сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, в ближайшие дни на реках области будет расти уровень воды, а местами возможен выход воды на заводь. При сильных дождях – формирование склонного стока. В горных районах ожидается образование селевых потоков.

Напомним, недавно сильный ливень с градом прошел на Закарпатье.

Ранее два района Черновцов пострадали от удара стихии – на них обрушился град и сильная гроза. Непогода бушевала меньше часа, но в соцсетях появилось множество фото с градинками, размером с крупную вишню, а также с затопленных улиц. Также осадки нанесли немалый ущерб огородам и цветочным клумбам, а также посбивал урожай с деревьев. При этом в других районах города царила жара.

А над центральной частью Львова, и еще некоторых районах, прошла мощная гроза с градом. В результате город за очень короткое время превратился в настоящую Венецию.