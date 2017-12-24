ДТП с участием "скорой помощи" во Львове: есть пострадавшие

Сегодня ночью во Львове на улице Городоцкой произошла авария с участием автомобиля "скорой помощи" и легковушки, в результате которой три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Как сообщили на "горячей" линии города, в 01.06 ч ночи поступила информация о том, что на ул. Городецкой, у Мотозавода, произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковой машины", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате аварии пострадали три человека. Все они на данный момент в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось ранее, вчера, 23 декабря, во Львовской области разбился пассажирский автобус. В результате ДТП 5 человек пострадали.

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы.