ДТП с участием "скорой помощи" во Львове: есть пострадавшие

Сегодня, 11:28

В результате аварии пострадали три человека

Фото: prm.ua
Фото: prm.ua

Сегодня ночью во Львове на улице Городоцкой произошла авария с участием автомобиля "скорой помощи" и легковушки, в результате которой три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Как сообщили на "горячей" линии города, в 01.06 ч ночи поступила информация о том, что на ул. Городецкой, у Мотозавода, произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковой машины", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате аварии пострадали три человека. Все они на данный момент в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось ранее, вчера, 23 декабря, во Львовской области разбился пассажирский автобус. В результате ДТП 5 человек пострадали. 

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы. 
ДТП, Львов, скорая помощь, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП с участием "скорой помощи" во Львове: есть пострадавшие". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: ГСЧС

Во Львовской области разбился пассажирский автобус: есть пострадавшие

Вчера, 12:13

В результате аварии пять человек получили травмы

Происшествия

В Киеве водитель "улетел" в отбойник, убил пассажира и сбежал

Вчера, 01:25

Мужчина двигался на высокой скорости и не справился с управлением
Загрузка...

Харьков

Фото: newsone.ua

Смертельное ДТП в Харькове: водитель покинул место трагедии

22 Декабря, 16:46

От полученных травм пешеход скончался в больнице

Запад

На месте аварии. Фото: Нацполиция, ГСЧС

В Ровенской области легковушка на скорости влетела в автобус с пассажирами

22 Декабря, 13:50

На момент столкновения в автобусе "ПАЗ" находились 15 человек
Загрузка...