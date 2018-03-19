На Волыни обезвредили опасную банду, которая похищала людей

Сегодня, 16:12

Также злоумышленников подозревают в угоне транспорта и разбойных нападениях  

Во время задержания. Фото: Нацполция
Во время задержания. Фото: Нацполция

В областном центре Волыни задержали банду, члены которой незаконно лишили свободы двух местных жителей, промышляли вымогательством, а также совершили серию краж, разбойных нападений и угонов автомобилей.

"Злоумышленников – жителей Луцка, в возрасте от 31 до 36 лет, задержали полицейские. С места происшествия изъяли пистолет Zoraki с патронами, несколько молотков, мобильные телефоны, деньги, медикаменты", – сообщает полиция Волыни.

Пострадавших "пленников" – двух мужчин в возрасте 33 и 40 лет,  госпитализировали. Злоумышленникам, объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее мы писали, что  в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью

Также в Киеве полиция задержала группу наркоторговцев. Правоохранители одновременно провели санкционированные обыски в автомобилях злоумышленников и по их месту жительства в Киеве, Запорожской и Винницкой областях. Установлено, что соучастники через почтовые отделения занимались распространением метадона, амфетамина, марихуаны, гашиша, бублеморфина и спайса.
Волынь, Луцк, пистолет, напали

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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