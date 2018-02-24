ГСЧС предупредила об опасность схождения лавин в Карпатах

Из-за резкого понижения температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской области ожидается повышенная опасность схождения снежных лавин, сообщила Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"По данным Укргидрометцентра, 24-25 февраля, в связи с резким снижением температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – отмечено в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось 24 февраля, в субботу, по всей территории Украины ожидается снег, местами (на юге) – мокрый. Средняя температура воздуха в стране днем составит от -5 до -9. В воскресенье, 25 февраля в Украине облачно с прояснениями, осадков не ожидается, однако вместе с появившимся солнцем придет еще большее похолодание.Холодней всего будет в Киевской (днем от -8 до -10 градусов) и в Сумской (от -10 до -12 градусов).

Ранее сообщалось, какими будут последние дни этой зимы.

Напомним, что синоптики предупреждали о сильном похолодании, во время которого Украину накроют 20-градусные морозы.