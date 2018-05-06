Переломы и разрыв печени: во Львовской области мужчина умер от ударов коня

Пострадвший скончался во время оказния ему медицинской помощи

Житель одного из сел Львовской области умер после ударов коня, вследствие тяжелых телесных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба Золочевского отдела полиции на странице в соцсети Facebook.

Мужчина в возрасте 55 лет, поступивший в Золочевскую центральную районную больницу с многочисленными травмами – ушибом грудной клетки, переломом ребра, убойной гематомой правой почки, разрывом печени, внутренним брюшным кровотечением, умер во время оказания ему медицинской помощи. Его тело направлено в морг для проведения экспертизы.

"Правоохранители предварительно установили, что 55-летний мужчина получил телесные повреждения в результате ударов соседского коня на территории хозяйства", – отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное следствие.

Это не первый подобный случай. Ранее конь смертельно травмировал своего хозяина в Радеховском районе во Львовской области. От полученных травм мужчина скончался.

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