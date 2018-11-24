"Зажги свечу памяти" – оркестр "INSO-Львов" выступил в Гааге с концертом

Международная акция к 85-годовщине Голодомора прошла в 85 странах на всех континентах

На днях Академический симфонический оркестр "INSO-Львов" Львовской национальной филармонии в рамках международной акции "Зажги свечу памяти" дал большой благотворительный концерт в Церкви Св. Бонифация в Гааге.

В концерте участвовал известный львовянин, скрипач-виртуоз Олег Каськив. Дирижировал программой концертмейстер оркестра "INSO-Львов" Евгений Крук.

В храме Гааги прозвучали произведения украинских композиторов: Николая Лысенко, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика и Льва Колодуба.

"Этим мероприятием мы присоединились к международной акции "Зажги свечу памяти" В свое время Сталин "защищал" советское будущее Украины, истребляя наш народ, а сегодня Путин, "защищая" русскоязычное население, опять уничтожает лучших украинцев", – рассказывает председатель Правления Академического симфонического оркестра" INSO-Львов " Иоланта Пришляк.

К международной акции "Зажги свечу памяти" присоединились 85 стран на всех континентах. Акцию инициировали Всемирный конгресс украинцев совместно с МИД Украины, Украинским институтом национальной памяти и Мемориалом жертв Голодомора.

Ранее сообщалось, что в США, признавая Голодомор геноцидом украинцев, напоминают, что в своем время Сталин пытался уничтожить украинский народ, а теперь этим занимается современная Россия, хотя все планы провалились.

А президент Порошенко заявил о необходимости принятия в Украине закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.