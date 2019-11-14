10 дней на ремонт: как разбираются с ЧП с отоплением во Львовской области

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Премьер-министр Алексей Гончарук вчера срочно вылетел во Львовскую область. Он решил сам разобраться, почему в Новояворовске и Новом Роздоле до сих пор холодные батареи. В обоих городах объявили чрезвычайное положение – без отопления там мерзнут 60 тысяч человек. Глава правительства посетил теплоцентрали.

К Новояворовской ТЭЦ премьер добрался под вечер. Из-за долгов предыдущего владельца уже полгода здесь работают без зарплат. После совещания за закрытыми дверями Гончарук объявил, что теплоцентрали назначат управляющего, передав государственному Нафтогазу. А тепло отсюда регион начнет получать уже со следующего понедельника.

"После того, как контракты с людьми начнут заключаться, люди начнут получать нормальные деньги, они выйдут на работу и после этого они запустят тепло. Вопрос с Нафтогазом решен уже", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Переход к новому владельцу ждет и теплоцентраль в Новом Роздоле, где тоже до сих пор не начался отопительный сезон. Работникам, чтобы те уже завтра вышли на работу, пообещали до 1 декабря погасить тройную сумму заработка. А в будущем – увеличить зарплату.

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины":

"Сначала мы платим 1 месячную зарплату, как подъемную. Не аванс, а как подъемную. После запуска сезона, когда мы запустим тепло, мы выплачиваем еще 2 зарплаты в качестве подъемных. То есть суммарно мы компенсируем 3 зарплаты"

Правда, дать людям тепло мешают не только долги. Около 10 дней понадобится на возобновление поставок. Не готова теплосеть.

"Есть прорывы, которые существуют еще с января этого года. Здесь была авария и так далее. И эти прорывы надо заделать обязательно. Ну, где-то я думаю за 10 дней, это в идеале... Ну, может, быстрее", – отмечает Ярослав Лесюк, и.о. директора Новороздольской ТЭЦ.

Однако шестимесячные долги по зарплате остаются за предыдущими собственниками. Накопила их компания, которую из-за финансовых махинаций конфисковали у предыдущих владельцев – нардепа Ярослава Дубневича и его брата. Как "Гарант Энерго М" выиграла конкурс на управляющего теплоцентрали, сейчас выясняют. А работникам обещают правовую помощь.

Премьер обещал держать следствие и восстановление работы предприятий под контролем. А в ДСНС сообщили, что если температура в городах снизится – готовы разворачивать пункты обогрева и обеспечить горожан всем необходимым.

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайное положение – там без отопления остаются 60 тысяч человек. Все это из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

Также сообщалось, что Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

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