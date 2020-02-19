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12 детей попали в больницу: в Тернопольской области в колледже отравились курсанты

19 февраля, 08:27

Курсантам диагностировали пищевое отравление

В Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой в Збараже произошло массовое отравление. В больницу попали 12 курсантов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражского ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003 – 2005 г.р.)", – говорится в сообщении.

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Как выяснилось, дети ели в столовой профессионального колледжа. Сейчас в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, ранее с диагнозом "пищевое отравление" в больницы попали 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева: по данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо.

Впрочем, отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты или блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

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