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17-летний буковинский хакер продавал данные миллионов пользователей

1 июля, 22:04

Елена Вус Елена Вус

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы

В Черновицкой области, где ранее два брата "заработали" миллион на взломе паролей, правоохранители задержали подростка, который, используя вредоносное программное обеспечение, завладел конфиденциальной информации интернет-пользователей, а потом продавал ее на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией.

Сотрудники полиции провели дома у несовершеннолетнего санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации.

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Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 тысяч текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Следователи Шевченковского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Черновцы. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала хакера, известного по всему миру под ником "Sanix". Он оказался украинцем. Всемирную известность мужчина приобрел в начале 2019 года. Именно тогда он выложил на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

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видео подросток хакер буковина киберпреступность черновицкая область персональные данные

Источник: Сегодня

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