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19 скелетов обнаружили в воинской части в Ровенской области

6 июня, 22:11

У жертв, среди которых три женщины, простреленные черепа


Массовое захоронение в воинской части. 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал. У жертв простреленные черепа и даже сохранилась одежда. Съемочная группа "Сегодня" первой попала на место страшной находки. Кто был замученных в стенах этого здания?

Камеры, где держали людей, предназначены для расстрелов. Здесь таких пять. Серые стены, а на полу – канавы для стока крови. Военные ведут съемочную группу "Сегодня" подвалами пыточных НКВД. До начала Второй мировой и после победы над нацистами, здесь казнили "врагов советского режима".

В этой комнате расстреливали людей. Человек шел вперед, пока двигался, за ним шел палач и делал выстрел в затылок. Затем кровь, которая собиралась, вытекала и смывалась в канализацию.

Хотя застенок – на территории действующей военной части, но из-за страшной истории – помещение годами не используется. Во дворе рядом вырыли траншеи и ужаснулись.

Вот за этой стеной и нашли 19 скелетов. Останки раскопали военные, которые ремонтировали канализацию в бывшей пыточной.

Убитые сброшены в братскую могилу, почти у каждого простреленный череп. На отдельных останках сохранилась обувь.

Археологи и историки утверждают – это жертвы НКВД, которых уничтожали в июне 1941 года перед наступлением нацистов.

"Еще до прихода немецкой оккупации в Дубно, там произошли расстрелы. Накануне, 22 июня. Расстреляли по разным свидетельствам, 527 529 жителей. Уголовников там не было, в основном политические лица", - рассказывает историк заповедника "Дубно" Иван Касьянчук.

Украинцев, которые критиковали коммунистический режим, массово отправляли в лагеря Сибири или расстреливали.

Среди найденных в братской могиле – 16 мужчин и три женщины. Имена замученных – неизвестны. Советские каратели уничтожили все архивы перед отступлением. В мэрии райцентра говорят: останки перезахоронят.

"Мы утвердим средства – 180 000 гривен, которые потребовала организация "Судьба", ведущая раскопки. Деньги эти выделим и еще предусмотрели на перезахоронение – 30 000 грн", – заверяет мэр Дубно Василий Антонюк.

Раскопки в военной части продлятся до осени. Исследователи надеются найти не одну братскую могилу, ведь количество расстрелянных достигает полутысячи человек.

Ранее во Львове на территории костела святого Лазаря нашли массовые захоронения людей.

Кроме того, человеческие останки нашли в центре Ивано-Франковска. На массовое захоронение натолкнулись коммунальщики, когда прокладывали кабель у озера. Через пару часов обнаружили более полсотни скелетов.

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Тег раскопки, останки, нквд, перезахоронение, скелет

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Сегодня

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