27 медиков, полицейские и священник: один из районов Тернопольской области стал очагом коронавируса

В этом районе обнаружили 58 инфицированных

Монастырыский район стал настоящим очагом вспышки коронавирусной инфекции в Тернопольской области. Тут COVID-19 подтвердили у 58 человек, сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя местной РГА Павел Дронь.

Итак, зараженные были обнаружены:

Монастыриск – 36 случаев;

Швейкив – 7 случаев;

Ковалевка – 6 случаев (1 летальный);

Горишня Слободка – 2 случая;

Долишня Слободка – 2 случая;

Бертникы – 2 случая;

Чех, Гончаривка, Коржова – по 1 случаю;

Он отметил, что среди зараженных – 27 медиков: 7 врачей, 12 медсестер, 8 младших медсестер. Также инфекцию подхватили 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 заведующий детсада, 1 учитель.

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По словам чиновника, в район уже привезли 110 защитных костюмов, есть 8 кислородных баллонов. Но проблемой остается дефицит противовирусных лекарств и пробирок и шпателей для забора образцов. Из-за этого медики не могут протестировать всех "контактных".

Как сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом, всего в области COVID-19 подтвердили у 78 человек. 58 из них, как мы и сообщали, жители Монастырского района (1 – летальный), 9 – жители Залещицкого района, 5 – жители Козовского района, 2 – жители города Тернополя, 2 – жители Кременецкого района, 1 – житель Тернопольского района, 1 – житель Бережанского района.

Ранее мы писали, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал одномесячный ребенок – он находится в реанимации.

Также сообщалось, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных.

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