Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

27 медиков, полицейские и священник: один из районов Тернопольской области стал очагом коронавируса

31 марта, 09:57

Тина Наринецкая

В этом районе обнаружили 58 инфицированных

Монастырыский район стал настоящим очагом вспышки коронавирусной инфекции в Тернопольской области. Тут COVID-19 подтвердили у 58 человек, сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя местной РГА Павел Дронь.

Итак, зараженные были обнаружены:

  • Монастыриск – 36 случаев;
  • Швейкив – 7 случаев;
  • Ковалевка – 6 случаев (1 летальный);
  • Горишня Слободка – 2 случая;
  • Долишня Слободка – 2 случая;
  • Бертникы – 2 случая;
  • Чех, Гончаривка, Коржова – по 1 случаю;

Он отметил, что среди зараженных – 27 медиков: 7 врачей, 12 медсестер, 8 младших медсестер. Также инфекцию подхватили 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 заведующий детсада, 1 учитель.

Реклама

По словам чиновника, в район уже привезли 110 защитных костюмов, есть 8 кислородных баллонов. Но проблемой остается дефицит противовирусных лекарств и пробирок и шпателей для забора образцов. Из-за этого медики не могут протестировать всех "контактных".

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Как сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом, всего в области COVID-19 подтвердили у 78 человек. 58 из них, как мы и сообщали, жители Монастырского района (1 – летальный), 9 – жители Залещицкого района, 5 – жители Козовского района, 2 – жители города Тернополя, 2 – жители Кременецкого района, 1 – житель Тернопольского района, 1 – житель Бережанского района.

Ранее мы писали, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал одномесячный ребенок – он находится в реанимации.

Также сообщалось, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

врачи инфекция заражение коронавирус тернопольская область полицейские

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)Украина
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад
Популярный украинский курорт закрывается на карантин из коронавируса
Популярный украинский курорт закрывается на карантин из коронавирусаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...