30 тонн топлива ежемесячно. Работников "Укрзализныци" поймали на краже

Полицейские провели более 30 обысков / Фото: Сегодня

В Ровенской области работников филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" разоблачили на краже топлива.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители выяснили, что группа работников утром и вечером откачивали с маневровых тепловозов топливо. Таким образом они присваивали и продавали от 15 до 30 тонн ежемесячно. Чтобы доказать вину подозреваемый, полицейские "закупили" 200 литров похищенного топлива.

Как из тепловоза откачивали топливо. Фото: Офис генпрокурора

На предприятии и в домах нарушителей провели более 30 обысков. Нашли более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, пять авто для перевозки топлива, телефоны, деньги и черновые записи.

Канистры с топливом. Фото: Офис генпрокурора

Пятерых должностных лиц задержали, им сообщили о подозрении и выбрали меру пресечения.

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Напомним, СБУ в Николаеве задержала должностных лиц "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Кроме того, "Укрзализныця" приобрела 10 000 тонн дизельного топлива у Кременчугского НПЗ по цене котировок топлива FOB Rotterdam плюс наценка в 56 долларов за тонну.

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