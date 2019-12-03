Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

5 декабря Яценюк откроет Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове

3 декабря, 15:27

Участниками форума станут 100 молодых лидеров из западных областей Украины

/ Фото: Народный фронт

В четверг, 5 декабря, во Львове пройдет первый региональный Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Тема Форума "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.

Реклама

Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума по вопросам безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно – это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины.

Участниками форума станут 100 молодых лидеров из западных областей Украины, которые стали победителями отборочного конкурса.

Участие в форуме также примут чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, уважаемые эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.

Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров уже семь лет подряд проводится Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в Киеве. Это уникальная дискуссионная площадка для молодежи изо всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

форум безопасность Львов Арсений Яценюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Львов парализовал сильнейший гололед: десятки аварий и пострадавших (фото, видео)
Львов парализовал сильнейший гололед: десятки аварий и пострадавших (фото, видео)Запад
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеетУкраина
Разъяренная толпа чуть не устроила самосуд над фельдшером на Прикарпатье: видео
Разъяренная толпа чуть не устроила самосуд над фельдшером на Прикарпатье: видеоЗапад
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделю
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Эксклюзив: как выглядит дом депутата, подозреваемого в наркоторговле
Эксклюзив: как выглядит дом депутата, подозреваемого в наркоторговлеЗапад
В Черновцах на дверях школы повесился дворник
В Черновцах на дверях школы повесился дворникЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...