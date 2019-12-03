5 декабря Яценюк откроет Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове

/ Фото: Народный фронт

В четверг, 5 декабря, во Львове пройдет первый региональный Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров во Львове, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Тема Форума "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство".

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.

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Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума по вопросам безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно – это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины.

Участниками форума станут 100 молодых лидеров из западных областей Украины, которые стали победителями отборочного конкурса.

Участие в форуме также примут чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, уважаемые эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.

Форум по вопросам безопасности для молодых лидеров уже семь лет подряд проводится Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в Киеве. Это уникальная дискуссионная площадка для молодежи изо всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

Напомним, в феврале 2019 года прошел 7-й Киевский Форум по вопросам безопасности для молодежи.

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