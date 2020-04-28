79 выздоровевших и более полсотни новых случаев: как борются с COVID-19 на Буковине

В Черновицкой области до сих пор фиксируют самое больше количество больных COVID-19 в стране – опасную инфекцию на Буковине подхватили 1428 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"На Буковине сегодня, 27 апреля, официально подтверждено еще 53 случая заражения коронавирусом, из них 21 в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1428 человек", – сообщил чиновник.
Осачук отметил, что за последние сутки в регионе выздоровели 19 человек – они дважды получили отрицательные результаты тестов. С начала эпидемии в области COVID-19 победили 79 человек.
Кроме того, на Буковину привезли очередную партию помощи из Офиса Президента: 5000 защитных костюмов и 14 000 респираторов. Их распределят между медицинскими учреждениями области.
А новоселицкие медики получили специальный бокс – герметичную дезинфицирующее капсулу для транспортировки больных с подозрением на COVID-19. Такое оборудование защищает врачей от заражения. Этот бокс изготовили в Украины.
Ранее мы сообщали, что Украину может накрыть вторая волна коронавируса.
Напомним, недавно медики Луцкого центра первичной медицинской помощи также записали на видео задорный "антикоронавирусный" танец.
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