79 выздоровевших и более полсотни новых случаев: как борются с COVID-19 на Буковине

Больше всего новых больных обнаружили в Черновцах

В Черновицкой области до сих пор фиксируют самое больше количество больных COVID-19 в стране – опасную инфекцию на Буковине подхватили 1428 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 27 апреля, официально подтверждено еще 53 случая заражения коронавирусом, из них 21 в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1428 человек", – сообщил чиновник.

Осачук отметил, что за последние сутки в регионе выздоровели 19 человек – они дважды получили отрицательные результаты тестов. С начала эпидемии в области COVID-19 победили 79 человек.

Видео: Сергей Осачук

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Кроме того, на Буковину привезли очередную партию помощи из Офиса Президента: 5000 защитных костюмов и 14 000 респираторов. Их распределят между медицинскими учреждениями области.

А новоселицкие медики получили специальный бокс – герметичную дезинфицирующее капсулу для транспортировки больных с подозрением на COVID-19. Такое оборудование защищает врачей от заражения. Этот бокс изготовили в Украины.

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