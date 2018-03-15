Адвокат на коляске: житель Ровно стал после травмы много читать и решил стать юристом

Когда Виталию было 12 лет, он неудачно нырнул в озеро и сломал позвоночник

Вопреки судьбе житель Ровно, который с тех пор как в детстве травмировал позвоночник, передвигается на коляске, получил специальность юриста и теперь работает адвокатом по гражданским делам. Кого защищает и с которыми неудобства сталкивается ежедневно – знает корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

У Виталия помощником – отец. Коляска – в багажнике авто. Помогает сыну пересесть и добраться работы. Уже 10 лет Виталий работает адвокатом.

"Мы поняли – надо жить дальше. Сам себе учился, сам выбрал профессию", – говорит Сергей Ярмольчук.

Когда Виталию было 12 лет, он неудачно нырнул в озеро и сломал позвоночник. Врачи поставить на ноги не смогли. От скуки он начал много читать и решил стать юристом. Заочно получил диплом и устроился на работу.

"Скучно дома сидеть. Перед тем, как учился, сидел дома. Поверьте, очень скучно. А сейчас живу, каждый день начинается с того, что езжу на работу, езжу по судам", – рассказывает адвокат Виталий Ярмольчук.

Виталий – специалист по гражданским делам. Его часто просят помочь в долговых спорах. Сейчас ведет дело пенсионерки Зои Васильчук – она оспаривает банковский кредит. Работой своего адвоката довольна на все сто.

Профессионализм Виталия признают и оппоненты. Уверяют, он всегда готов к заседаниям, жалобы четко аргументирует.

О личной жизни Виталий рассказывает немного. Говорит: счастье любит тишину. Он три года женат на львовянке Наталье. Познакомились в соцсетях. Их общая мечта – родить и воспитать двух детей.