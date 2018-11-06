Аферу на 47 миллионов гривен провернул директор завода в Тернопольской области

Руководитель одного из предприятий пищевой промышленности заключил ряд договоров по заниженной цене

В Тернопольской области будут судить директора одного из предприятий пищевой промышленности, который заключил ряд договоров по заниженной цене. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.



"Расследованием установлено, что директор предприятия без получения предварительного согласия собрания участников общества, заключил невыгодный договор купли-продажи имущественных прав, по условиям которого передал в собственность одного из обществ с ограниченной ответственностью имущественные права на 2 помещения картофелехранилищ", – сказано в сообщении.

Действуя вопреки интересам возглавляемого предприятия,зная, что цена занижена и не соответствует стоимости затраченных на нее материальных ресурсов, директор нанес ущерб предприятию на сумму около 47 млн. гривен, что привело к тяжелым последствиям для фирмы.

Ранее в Днепропетровской области расследование деятельности межрегионального конвертационного центра привело к разоблачению схемы по хищению бюджетных средств. Так, сотрудники фискальной службы и полиции, проводя обыски у одного из фигурантов по делу о конвертационном центре, обнаружили печати и тендерную документацию, которая принадлежит несуществующей фирме.

Также мы писали, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении восьми лицам, среди которых – бывшие и действующий должностные лица госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в незаконном завладении более 247 млн грн.

А в Харькове 41-летний предприниматель, занимающийся перевозками красок и масел, инсценировал кражу товара и обманул страховщиков на миллион.