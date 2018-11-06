Аферу на 47 миллионов гривен провернул директор завода в Тернопольской области

Сегодня, 16:23

Руководитель одного из предприятий пищевой промышленности  заключил ряд договоров по заниженной цене

Фото: glavred.info
Фото: glavred.info

В Тернопольской области будут судить директора одного из предприятий пищевой промышленности, который заключил ряд договоров по заниженной цене. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

01_114
"Расследованием установлено, что директор предприятия без получения предварительного согласия собрания участников общества, заключил невыгодный договор купли-продажи имущественных прав, по условиям которого передал в собственность одного из обществ с ограниченной ответственностью имущественные права на 2 помещения картофелехранилищ", – сказано в сообщении.

Действуя вопреки интересам возглавляемого предприятия,зная, что цена занижена и не соответствует стоимости затраченных на нее материальных ресурсов, директор нанес ущерб предприятию на сумму около 47 млн. гривен, что привело к тяжелым последствиям для фирмы.

Ранее в Днепропетровской области расследование деятельности межрегионального конвертационного центра привело к разоблачению схемы по хищению бюджетных средств. Так, сотрудники фискальной службы и полиции, проводя обыски у одного из фигурантов по делу о конвертационном центре, обнаружили печати и тендерную документацию, которая принадлежит несуществующей фирме.

Также мы писали, что  детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении восьми лицам, среди которых – бывшие и действующий должностные лица госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в незаконном завладении более 247 млн грн.

А  в Харькове 41-летний предприниматель, занимающийся перевозками красок и масел,   инсценировал кражу товара и обманул страховщиков на миллион.
миллион, Тернополь, схемы, фирмы

Вы сейчас просматриваете новость "Аферу на 47 миллионов гривен провернул директор завода в Тернопольской области". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Тернополе транспортный коллапс: водители маршруток бойкотируют работу

Сегодня, 15:24

Ситуацию пытаются спасти за счет электротранспорта

Запад

Скриншот

Трассу под Тернополем перекрыли рабочие местного автодора

25 Октября, 21:39

Люди вышли на протест с требованием выплатить им зарплату
Загрузка...

Запад

Фото: on-woman.com

В Тернопольской области нашли мертвым постояльца отеля

13 Октября, 06:34

Мужчина упал с лестницы, врачи ничем не смогли помочь

Запад

Фото: agdedengi.ru

На Волыни судили чиновницу-миллионершу: женщину задерживали в Аргентине

23 Сентября, 06:30

Злоумышленница вместе с компаньонами "увела" у государства  1,2  миллиона гривен

Загрузка...