Аномальная жара на Закарпатье: спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности

Сегодня, 17:10

На одном из водозаборов Ужгорода из-за высокой температуры из строя вышел трансформатор

 


На Закарпатье из-за аномальной жары объявили высокий уровень пожарной опасности. Температура уже несколько дней не опускается ниже 30 градусов.

Кроме того, из-за высокой температуры обмелела река Уж, а на одном из водозаборов Ужгорода из-за высокой температуры вышел из строя трансформатор. Теперь воду в город поставляют в аварийном режиме – с пониженным давлением.

Спасатели просят местных жителей не разжигать костры на природе и быть особенно осторожными на отдыхе у водоемов.

"Мы обращаемся и к населению с просьбой о запрете детям купаться в одиночку. У нас сейчас значительное превышение с гибелью людей на воде. В частности, у нас и 5 случаев гибели детей на водных объектах, и почти в большинстве виновниками были взрослые, ведь они оставили детей без присмотра", – говорит Наталья Батыр, пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.  

Напомним, ранее мы сообщали о том, что над Украиной схлестнулись циклон и мощный антициклон. Синоптики предупредили о жаре, которая будет чередоваться с грозовыми ливнями и перепадами температуры в ночное время.

Также сообщалось, что в Украине ожидается резкая смена погоды, а врачи дали советы, как спастись от перепада температур. Ожидается, что температура повысится примерно на 10 градусов и стало известно, для какой возрастной категории людей наиболее опасны "температурные качели".
Закарпатье, спасатели, жара, аномальная зона, пожарная опасность

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