Аномальная зима: на Закарпатье начались летние грозы

/ Фото: Pixabay

Жители Закарпатской области посреди зимы заметили необычное погодное явление – в Виноградове прошла гроза. Об этом метеоролог Игорь Кибальчич, со ссылкой на наблюдения Александра Гнетило, написал на своей странице в Facebook.

"Сезон гроз открыт! Было три грома, пеленгатор зафиксировал один, остальные были внутриоблачные", - отметил Александр.

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Он добавил, что во время грозы выпала снежная крупа. Сам ливень, по словам мужчины, продолжался два часа. Кроме того, грозы заметили еще на трех станциях наблюдения – Плай, Хуст и Нижние Ворота.

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Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Кроме того, ранее на Одесскую область обрушился сильный ветер – он срывал крыши зданий и валил деревья. Непогода бушевала не только в Одессе, но и в Килийском районе области.

Также "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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