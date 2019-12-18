Аномальная зима: во Львове расцвели магнолия и калина

Аномально теплая погода, которая в последнее время установилась на всей территории Украины, вносит свои коррективы в жизнь природы. Так, во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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"17 декабря. Львов. Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см. Орешник пустил "серьги". Яблоки, словно свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена", – написала на своей странице в "Фейсбук" журналист Евгения Поликарпова.

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, во Львове ожидается до 14 градусов тепла.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", середина декабря в столице началась с температурного рекорда. Согласно данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

18 декабря, по данным синоптиков, в Украине будет не по-зимнему тепло и сухо. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м/с, а в Карпатах и вовсе ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла, на Прикарпатье – до 17 градусов тепла. В восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях прогнозируют 5-8 градусов тепла.

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