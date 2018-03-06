Арест без права залога: суд принял решение по делу о поджоге здания общества венгров Закарпатья

В ходе судебного заседания также стало известно, что один из подозреваемых является кадровым военным и участвовал в АТО

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых во подрыве здания Общества венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Каждому из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде 69 суток под стражей без возможности внесения залога.

В ходе судебного заседания также стало известно, что один из подозреваемых является кадровым военным и участвовал в АТО.

Поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья переквалифицировали в теракт (ст. 258 УК).

Напомним, что 27 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Сегодня ожидается, что суд изберет меру пресечения подозреваемым в поджоге венгерского общества.

Напомним, ранее полиция сообщила, что оба нападения раскрыты. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта – одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

Также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались. Исполнителей первой попытки поджечь офиса Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам – членам праворадикальной местной организации – избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, который произошел 27 февраля 2018 года, переквалифицировали в теракт (ст. 258 УК).

Напомним, что 27 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Рнее полиция сообщила, что оба нападения раскрыты. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта – одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

Также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались. Исполнителей первой попытки поджечь офиса Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам – членам праворадикальной местной организации – избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.