Аваков о последствиях наводнения: Есть еще одна скрытая опасность

На сегодняшний день ситуация с паводками на западе Украины стабилизируется. Вода практически вошла в свои берега.

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Об этом заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина".

"Проблема велика. Если сравнивать с 2008 годом, в Ивано-Франковской области мы оцениваем уровень воды и уровень бедствия выше. И выше 1998 года. Мы имеем ситуацию беспрецедентную, когда в течение 20 минут или часа люди должны были принимать решение, что им делать", – отметил он.

По словам министра, за счет трехдневных катаклизмов затопило около 5 тысяч колодцев питьевой воды. Сейчас вертолеты, которые работают в регионе доставляют пострадавшим в основном питьевую воду и продукты питания.

Кроме того, повреждено примерно 205 км дорог различного назначения. Особые проблемы отмечают в Верховинском, Галицком районах.

"Самая большая проблема была, когда селевые потоки сносили автострады и мосты. По нашим данным, пострадало более 120 мостов", – отметил Аваков.

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Также министр подтвердил гибель троих человек. Кроме того, 2-3 человека числятся пропавшими без вести. Их поисками занимается Нацгвардия. Аваков напомнил, что в 2008 году жертвами стихии стали 38 человек.

Сейчас для ликвидации последствий бедствия в пострадавшем регионе задействовано 1500 нацгвардейцев и спасателей. Брошена вся необходимая техника. Работает 6 единиц санитарной авиации.

Министр прогнозирует, что работы по расчистке и восстановлению затопленных территорий будут продолжаться около 10 дней.

"Выделены деньги из резервного фонда госбюджета – примерно 762 млн гривень. Это средства на восстановление и формирование стратегии с точки зрения защитных сооружений для избежания подобных катаклизмов в будущем", – подчеркнул он.

Также Аваков отметил, что проблема с питьевой водой решена, но не на постоянной основе. Сейчас в пострадавшие регионы ее доставляют вертолетами, а полицейские распределяют ресурс уже на местах.

"Воды никогда не бывает много, она не должна быть ограничена. Сейчас лето и мы переживаем за соответствующие вспышки инфекций", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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