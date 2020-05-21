Аваков в Черновцах побывал в госпитале МВД: вручил награды и пообщался с врачами

Глава МВД во время рабочей поездки побывал в ведомственной больнице

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки в Черновцы побывал в ведомственном госпитале, ознакомился с работой врачей в условиях пандемии и протоколами лечения COVID-19.

Как сообщили на официальном сайте МВД, медики рассказали министру о том, насколько они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Пообщавшись с персоналом могу сказать, что врачи и медсестры, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, всем необходимым оборудованием и лекарствами", – заявил Аваков.

Реклама

По его словам, при лечении пациентов с COVID-19 медперсонал использует исключительно маски многоразового использования со сменными фильтрами.

Глава МВД также напомнил, что в Черновицкой области заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет: "Он специально оборудован для транспортировки инфекционных больных, и, если в нем будет нужда, он у вас есть".

Аваков пообещал, что система здравоохранения МВД будет планомерно улучшаться.

В тренде Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

"Мы планируем, что все госпитали МВД, по всей стране будут пополняться аппаратами компьютерной томографии", - сказал министр

Реклама

Кроме того, глава МВД наградил медицинских работников ценными подарками "за ответственное отношение к выполнению рабочих обязанностей, инициативу и настойчивость, весомый личный вклад в развитие и укрепление ведомственной медицинской службы".

Как сообщали новости "Сегодня", глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявлял, что три больницы заполнены коронавирусными больными на 100%. Только за трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама