Аваков в Черновцах побывал в госпитале МВД: вручил награды и пообщался с врачами

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки в Черновцы побывал в ведомственном госпитале, ознакомился с работой врачей в условиях пандемии и протоколами лечения COVID-19.
Как сообщили на официальном сайте МВД, медики рассказали министру о том, насколько они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"Пообщавшись с персоналом могу сказать, что врачи и медсестры, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, всем необходимым оборудованием и лекарствами", – заявил Аваков.
По его словам, при лечении пациентов с COVID-19 медперсонал использует исключительно маски многоразового использования со сменными фильтрами.
Глава МВД также напомнил, что в Черновицкой области заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет: "Он специально оборудован для транспортировки инфекционных больных, и, если в нем будет нужда, он у вас есть".
Аваков пообещал, что система здравоохранения МВД будет планомерно улучшаться.
"Мы планируем, что все госпитали МВД, по всей стране будут пополняться аппаратами компьютерной томографии", - сказал министр
Кроме того, глава МВД наградил медицинских работников ценными подарками "за ответственное отношение к выполнению рабочих обязанностей, инициативу и настойчивость, весомый личный вклад в развитие и укрепление ведомственной медицинской службы".
Как сообщали новости "Сегодня", глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявлял, что три больницы заполнены коронавирусными больными на 100%. Только за трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек.
Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк