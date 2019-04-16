Аварийное общежитие: студенты в Черновцах оказались в ужасных условиях

Студенты показали свой быт в общежитии Черновцов

Будущим IT-специалистам в Черновцах приходится жить в аварийном здании, где протекает потолок, на стенах – грибок, в душевой горячая вода – почасово, а электричества нет. По словам студентов, руководство забыло об их общежитии.

Журналисты "Сегодня" сходили к ним в гости и попытались посчитать суммы в платежках и выяснили, будет ли ремонт.

"Все, ты смотришь, уже мокро, уже все капает. Подставляем тазик, потому что другого выхода нет", – рассказала третьекурсница София Мосорук, студентка Черновицкого Национального университета имени Юрия Федьковича.

Также девушка показала свой быт. Главное в нем – тазики и тряпки. На обращения к руководству студгородка ей отвечают, что между этажами собирается конденсат, который якобы и течет. Аэта комната – на этаж выше. Тут всю стену съел черный грибок.

"Мы летом делали ремонт. Я приезжаю и вижу эту картину. В принципе, реконт был сделан, но результата – ноль", – отметила студентка Александра Копадзе.

Студенты требуют полноценного ремонта, поскольку ежегодно сдают для этого деньги, кроме платы за проживание. В последний раз сбрасывались по 150 гривен. Посчитали, что студентов более 500, а потому собрать должны были свыше 80 тысяч гривен.

"Но потом сказали, что это нельзя делать, сказали, что там разные бюрократические, ну, я не знаю, запретили сдавать. Сейчас мы сдаем отдельно, кроме платы за общежитие, мы сдаем по 100 гривен, но это идет на уборку", – рассказала Марина Тарновецкая, глава студенческого парламента института физико-технических и компьютерных наук.

Также есть претензии и к электросети. За свет студенты платят отдельно, по 300-400 гривен с комнаты, однако стан сетей таков, что некоторым страшно ложиться спать из-за боязни сгореть.

"Горят розетки, выбивают пробки. На кухне тоже розетки горят. И это проблема. Ну, так за что мы платим деньги", – добавила Марина Тарновецкая.

Руководство студгородка отчитывается: постоянно что-то закупается для общежития. Так, в начале учебного года купили новую сантехнику, моющие средства, ершики, туалетную бумагу и мыло. А еще было потрачено почти 30 тысяч гривен на одеяла и подушки.

Сейчас ремонтируют общежитие номер четыре. Тут уже – новенькие санузлы, металлопластиковые двери, а вот электропроводку еще не меняют.

"Эта вся проводка была проведена во всех общежитиях, еще в советские времена. На такую нагрузку она не рассчитана. Рапорты мои неоднократно писаны на имя ректора про замену старой проводки", – заверил директор студгородка Николай Кирилюк.

О том, что в общежитии течет вода с потолков, проректор по административно-хозяйственной работе узнает от "Сегодня". Говорит, должны менять только какой-то один стояк, а в целом общежитие – нормальное.

"Пятый запланирован, и в декабре-месяце я был у главного бухгалтера, где выделили 336 тысяч гривен на текущий ремонт. После окончания учебного процесса в пятом общежитии хватит тех средств, чтобы отремонтировать. А потом будет включен дальше на капитальный ремонт пятого общежития", – добавил директор студгородка.

Чтобы сделать все общежитие, необходимо около 8-10 миллионов гривен. Студенты говорят, что текущие работы тут делались, однако это не решает проблемы. Потому надеются на капитальный ремонт.

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