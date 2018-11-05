Автобус с пассажирами, следовавший на Киев, насмерть сбил неизвестного

Сегодня, 10:24

Авария произошла на трассе "Киев – Чоп" в Ровенской области

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

В Ровенской области, на трассе "Киев – Чоп", в ночь на 5 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погиб неизвестный мужчина.

Как выяснилось, 58-летний житель Киева, управляя автобусом Volvo, который следовал из Львова в столицу, в селе Крылов совершил наезд на пешехода. Последний пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

От полученных травм неизвестный погиб на месте происшествия. По словам водителя, пешеход находился на расстоянии в полтора метра до пешеходного  перехода на неосвещенном участке дороги.

"Погибший был одет в черную куртку и туфли, синие джинсы, имеет усы. Полицейские устанавливают личность погибшего и обращаются ко всем, кто узнал мужчину обращаться по телефону "102", – сообщают в полиции.

Водитель был трезвым. В автобусе на момент ДТП находилось 32 человека, никто из которых не пострадал. Пассажиров сразу пересадили на другой автобус.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто досудебное расследование по части 2 ст. 286 УКУ.

Ранее во Львовской области столкнулись автобус и легковушка, в результате чего один человек погиб, 20 – пострадали

Добавим, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДДПо его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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Источник:

"Сегодня"

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