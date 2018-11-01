Авторов книги "Позывной Бандерас" пригласили во Львов

Сегодня, 06:30

Известно, что на основе этого произведения сняли военную кинодраму, международная премьера которой уже состоялась в Торонто

Фото: ЛОГА
Фото: ЛОГА

В пятницу, 2 ноября, в 16:00 в читальном зале Львовской областной библиотеки для юношества, что на пл. Рынок, 9, состоится встреча с авторами книги "Позывной Бандерас" Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым.

В рамках встречи можно будет пообщаться с авторами книги, задать им вопросы, подписать книгу и сделать фото на память.

"Позывной Бандерас" – это настоящий военный боевик, едва ли не первый в Украине, основанный на реальных событиях. В зоне АТО в сентябре 2014 года по "наводке" диверсанта совершен теракт – сепаратисты уничтожили маршрутку, погибли 12 взрослых и ребенок. Становится известно, что информатор врага – служащий украинской армии, одновременно путем радиоперехвата выясняется, что в этом регионе ожидают прибытия полковника российского ГРУ. Начинается операция по обезвреживанию диверсанта, осуществление которой поручают группе контрразведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко", – сообщают организаторы.

На основе произведения Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова сняли военную кинодраму, международная премьера которой уже состоялась в Торонто. В Украине премьера прошла 11 октября 2018.

Ранее мы писали, что трейлер украинской военной драмы "Позывной Бандерас" "взорвал" сеть. Как оказалось, сценарий написан Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым на основе дневников бойца Нацгвардии Сергея Башкова. Также работе над сценарием помогли рассказы других воинов.

Также Порошенко еще в феврале прокомментировал другой украинский фильм "Киборги", отметив, что кинолента не оставила равнодушными зрителей во всем мире. Глава государства поблагодарил украинских военных за мужество и несокрушимость при обороне Донецкого аэропорта.
книги, премьера, фильм, Позывной Бандерас

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"Сегодня"

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