"Белыми нитками": во Львове прошел марафон в поддержку подозреваемых по делу Шеремета (фото)

Во Львове прошел музыкально-поэтический марафон в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Об этом сообщает Радио.Свобода.

В центре города в 16 часов началось мероприятие "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Музыканты, художники, писатели и общественные деятели требовали справедливого правосудия.

"Это акция солидарности, когда люди могут искусством, словом выразить позицию относительно того, что происходит в стране, поддержать таким образом узников, которых незаконно удерживают", – говорит один из организаторов мероприятия Тарас Чолий.

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Возле памятника Тарасу Шевченко установили сцену, где выступали музыкальные группы и певцы.

"Я знаю людей арестованных. Уверен, что эти дела шиты белыми нитками. Андрея Антоненко лично знаю и не верю, что он причастен к преступлению, в котором обвиняют его, Юлию и Яну", – говорит украинский художник Андрей Ермоленко.

Пришли поддержать подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и переселенцы из Крыма.

Марафон "Белыми нитками" во Львове продлился до 22:00. К акции присоединились сотни людей. На площади развесили плакаты и установили символическую палатку Майдана.

Напомним, в Харькове вечером 17 декабря состоялся митинг в поддержку музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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